Ο ηγέτης των περσινών πρωταθλητών του NBA, ήταν άλυτο πρόβλημα για την άμυνα των Σανς, αφού σκόραρε με όποιο τρόπο ήθελε...

Συγκεκριμένα, ο Κάρι είχε 6/8 δίποντα, 7/7 βολές και 4/5 τρίποντα «σκοτώνοντας» με κάθε τρόπο την άμυνα των Σανς, που δεν μπορούσαν να βρουν λύση.

Δείτε παρακάτω το video:

Stephen Curry was on a different planet in the first-half GOING OFF for 31 PTS on 10-13 FGM 🔥



DO NOT MISS THE SECOND HALF ON ESPN pic.twitter.com/t7wocvWU8A