Επιστρέφει στο ενεργό ρόστερ των Νετς ο Ίρβινγκ!

Ο έμπειρος πόιντ γκαρντ είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό πέντε αγώνων χωρίς πληρωμή από τους Νετς, επειδή είχε προμοτάρει αντισημιτικό ντοκιμαντέρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ίρβινγκ αντιλαμβανόμενος τον σάλο που προκάλεσε, είχε συνάντηση με την διοίκηση των Νετς, δείχνοντας ειλικρινή μεταμέλεια για τις πράξεις του, έτσι πάρθηκε η απόφαση να επιστρέψει στο ενεργό ρόστερ της ομάδας.

Έτσι, η επιστροφή του Ίρβινγκ στα παρκέ αναμένεται να γίνει στην αναμέτρηση των Νετς με τους Γκρίζλις, που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (σ.σ. ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα).

