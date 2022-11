Απίθανο buzzer beater του Μοράντ από το κέντρο (vid)

Ο δαιμόνιος γκαρντ των Γκρίζλις σημείωσε 16 πόντους στο πρώτο δωδεκάλεπτο της αναμέτρησης κόντρα στους Πέλικανς και φρόντισε να κλείσει την πρώτη περίοδο με εμφατικό τρόπο.

Βλέποντας την κλεψύδρα του χρόνου να αδειάζει και με το σκορ στο 32-32 ο Μοράντ δεν το σκέφτηκε εκτέλεσε από το κέντρο και πέτυχε ένα αδιανόητο τρίποντο στην εκπνοή, δίνοντας το προβάδισμα στους Γκρίζλις με 35-32.

Δείτε παρακάτω το video:

JA MORANT FROM MID-COURT AT THE Q1 BUZZER



He dropped 16 PTS in Q1 on TNT 👀 pic.twitter.com/tTGbrxMfOF