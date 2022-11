Πρόβλημα με Μπέιν στους Γκρίζλις, εκτός για τις επόμενες 3 εβδομάδες

Τα προβλήματα δεν σταματούν στο στρατόπεδο των Μέμφις Γκρίζλις. Ο Τέιλορ Τζένκινς πλέον «πονοκεφαλιάζει» με την κατάσταση του Ντέσμοντ Μπέιν, ο οποίος τις τελευταίες μέρες ήταν τραυματίας και δεν αγωνίστηκε στα παιχνίδια της regular season.

O εκρηκτικός σουτέρ ταλαιπωρείται από διάστρεμμα β' βαθμού, το οποίο θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, δημιουργώντας σημαντικό κενό στην περιφέρεια για την ομάδα του Τένεσι.

The @memgrizz announced the following medical update. pic.twitter.com/DfuU5SEULL