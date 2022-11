Κοιτάζει προς... Νιου Μέξικο το ΝΒΑ σε περίπτωση επέκτασης (vid)

Ένα από τα θέματα που συζητούνται έντονα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, σχετίζεται με το μέλλον του ΝΒΑ και ένα πιθανό expansion, που θα βάλει περισσότερες πόλεις στον... χάρτη της λίγκας.

Μια από τις πόλεις που διεκδικούν θέση στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη είναι και το Νιου Μέξικο, το οποίο σύμφωνα με το ESPN, είναι μια σοβαρή υποψηφιότητα, προκειμένου να εξαπλωθεί η λίγκα σε νέες περιοχές.

Πάντα στα υπόψιν υπάρχει το Λας Βέγκας και το Σιάτλ, με τις «φωνές» για επιστροφή των Σούπερσονικς να παραμένουν ακόμα δυνατές.

An NBA team in Mexico City? @MarcJSpears says expansion is a real option 👀



"Move to the side Las Vegas. Move to the side Seattle. Mexico City ... is a legit contender when the NBA talks expansion." pic.twitter.com/NjGxeAejmg