Παίκτες της εβδομάδας οι Κάρι και Εμπίιντ

Ο Στεφ Κάρι οδήγησε τους Ουόριορς σε δύο νίκες, μετρώντας και μια ήττα καταγράφοντας 38 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ ανά αγώνα σε αυτά τα τρία ματς.

Από την πλευρά του ο Ζοέλ Εμπίιντ μετά την μυθική του εμφάνιση και τους 59 πόντους κόντρα στους Τζαζ οδήγησε τους Σίξερς σε τρεις νίκες (3-1 το ρεκόρ) και μέτρησε 40 πόντους, 11 ριμπάουντ 5.3 ασίστ και 2.8 μπλοκ ανά αγώνα!

NBA Players of the Week for Week 4.



West: Stephen Curry (@warriors)

East: Joel Embiid (@sixers) pic.twitter.com/4tz2eCirR5