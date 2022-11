Ο Εμπίιντ «έπαιξε» με το μυαλό του Μάρκανεν, που αστόχησε σε δύο κρίσιμες βολές (vid)

Το παιχνίδι των Σίξερς με τους Τζαζ, στo Wells Fargo Center βρισκόταν στην κόψη του ξυραφιού. Το σκορ ήταν 103-98 και απέμεναν 20,7'' για το τέλος.

Ο Λάουρι Μάρκανεν είχε στηθεί στη γραμμή για ένα κρίσιμο ζευγάρι βολών, καθώς εφόσον ευστοχούσε θα μείωνε τη διαφορά στο 1 σουτ. Όμως στο σημείο εκείνο ανέλαβε δράση ο Τζοέλ Εμπίιντ.

Ο ηγέτης των Σίξερς λίγο πριν εκτελέσει βολές ο Φινλανδός πήγε προς το μέρος του και άρχισε τα mind games. Τα λόγια αυτά φαίνεται πως επηρέασαν τον φόργουορντ των Τζαζ που μέτρησε 0/2 βολές, με τους; Σίξερς να παίρνουν το ριμπάουντ και να «σφραγίζουν» τη νίκη τους, με το τελικό 105-98.

Όταν ρωτήθηκε για τη φάση αυτή ο Εμπίιντ ανέφερε πως «ήταν λίγο trash talk. Απλά προσπαθούσα να μπω στο κεφάλι του. Δεν ξέρω τι είπα, απλά μιλούσα. Είπα ψέματα επειδή ο Άρθουρ κοιμάται και εγώ είπα "πρέπει να βάλω τον Άρθουρ για ύπνο, οπότε είναι καλύτερο να χάσεις αυτές τις βολές. Δεν χρειάζεται να πάμε στην παράταση". Είπα ψέματα γιατί ο Άρθουρ πηγαίνει στο κρεβάτι νωρίς. Η σύντροφός μου δεν παίζει με αυτό. Κάθε μέρα στις 19.30 είναι στο κρεβάτι».

Η φάση αυτή θύμιζε έντονα το αντίστοιχο mind game του Ντάμιαν Λίλαρντ στον ΝτεΆντρε Έιτον, όταν ο σέντερ από τις Μπαχάμες αστόχησε με τη σειρά του σε κρίσιμο ζευγάρι βολών, στο παιχνίδι των Φοίνιξ Σανς με τους Πόρλταντ Τρέιλ Μπλέιζερς, την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου.

on top of everything Joel Embiid did in the box score tonight, here he is jawing in Lauri Markkanen’s ear before two clutch free throws at the end of the game. Lauri then missed both. pic.twitter.com/jPRLF9fObo