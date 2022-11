Ο γιος του Καρμέλο Άντονι ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του

Ο 15χρονος Κίγιαν Άντονι θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα στην Αμερική και η επιλογή του Σίρακιους έχει σημειολογικό χαρακτήρα αφού στο συγκεκριμένο κολέγιο αγωνίστηκε ο πατέρας του, Καρμέλο.

Ο σπουδαίος Καρμέλο Άντονι, αγωνίστηκε το 2002 στο Σίρακιους, προτού επιλεχθεί στο No3 του Draft του 2003 από τους Ντένβερ Νάγκετς, διαγράφοντας πλούσια καριέρα στο NBA.

Έτσι, δεν αποκλείεται ο γιος του «Μέλο» να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του και να αγωνιστεί με την σειρά του στο Σίρακιους, έχοντας φυσικά το βλέμμα του στα μελλοντικά draft του NBA.

🚨Syracuse is offering a scholarship to Kiyan Anthony🚨



Kiyan is a 4 star prospect and the son of Carmelo Anthony 🔥



(Via @BallerTV ) pic.twitter.com/M1VtThIfNS