Συγκεκριμένα μετά τη λήξη του πρώτου δωδεκαλέπτου έγινε ο καθιερωμένος διαγωνισμός, όπου ένας τυχερός φίλος των Πίστονς επιλέγεται για να δοκιμάσει την τύχη του με σουτ από το κέντρο του γηπέδου.

Ο υπερτυχερός φίλαθλος της ομάδας από το Ντιτρόιτ, πήρε φόρα, σούταρε, έστειλε την μπάλα... συστημένη στο καλάθι και κέρδισε 10.000 δολάρια, προκαλώντας... χαμό.

Δείτε παρακάτω το video:

🙌 A fan in Detroit just hit a halfcourt shot for $10,000! pic.twitter.com/wIfHbYp4tZ