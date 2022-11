Δείτε την εμφάνιση του Γάλλου νεαρού αστέρα απέναντι στην Λιθουανία:

Wemby’s 🇫🇷 debut did not disappoint 🛸👽



📊 20 PTS & 9 REB vs. 🇱🇹#FIBAWC x #WinForFrance pic.twitter.com/fKRprxtCMh