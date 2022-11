Τζέιμς μοιράζει, Χολ καρφώνει επί... δύο (vids)

Οι δύο παίκτες της Μονακό βρίσκονται εξαιρετικά στο παρκέ και έδειξαν ακόμα μια φορά πόσο καλά συνεργάζονται, με τον Τζέιμς να μοιράζει στον αέρα και τον Χολ να καρφώνει θεαματικά.

Δείτε τις δύο φάσεις που έβγαλαν κόντρα στη Βαλένθια:

The usual duo ✅@MrNatural_05 finds Donta Hall for the alley-oop👀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Bj9KBr3fVh