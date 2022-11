Αμφίβολος ο Λεμπρόν για τα επόμενα παιχνίδια των Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν ξεκινήσει πολύ άσχημα τη φετινή σεζόν, μετρώντας 2 νίκες και 9 ήττες. Πέραν της κακής αγωνιστικής εικόνας της όμως, η ομάδα από την Καλιφόρνια «πονοκεφαλιάζει» και για την κατάσταση του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο «Βασιλιάς» αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι του Λος Άντζελες, κόντρα στους Κλίπερς με τα αποτελέσματα να δείχνουν πως έχει υποστεί τραυματισμό στον αριστερό προσαγωγό.

Για το λόγο αυτό παρακολουθείται καθημερινά από τους γιατρούς της ομάδας, με την κατάστασή του να κρίνεται αμφίβολη για τα επόμενα παιχνίδια, αρχής γενομένης από αυτό κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς, την Παρασκευή.

James may miss home games Friday vs. Kings and Sunday vs. Nets, which would give him and the Lakers eight days off until the next contest (Nov. 18 vs. Pistons) to recover from foot and adductor issues. https://t.co/NSjRH7BCQh