Έπος: Ο Ράσελ... ξέχασε να μπει και οι Τίμπεργουλβς έπαιξαν με 4 στο παρκέ! (vid)

Πού να σταθείς; Στον Ράσελ που... περιμένει στη γραμμή για αλλαγή; Στους συμπαίκτες του που δεν πήραν χαμπάρι ότι παίζουν με έναν λιγότερο; Στον προπονητή που δίνει οδηγίες σα να μην συμβαίνει τίποτα; Ό,τι και να πεις θα είναι λίγο για το... έπος των Τίμπεργουλβς, που, προφανώς, δέχτηκαν ένα εύκολο τρίποντο.

Δείτε εδώ την φάση:

This is an all-timer! Russell not realizing he's supposed to be on the court, Suns play a possession 5-on-4, make a 3-pointer. #Timberwolves pic.twitter.com/3hrT51FGKO