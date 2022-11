O Ντουάιτ Χάουαρντ συμφώνησε με ομάδα στην Ταϊβάν!

Ο 36χρονος σέντερ που αγωνίστηκε σε Μάτζικ, Λέικερς, Σίξερς, Χόρνετς, Χοκς, Ρόκετς και Ουίζαρντς, δεν κατάφερε να βρει κάποιο συμβόλαιο την φετινή σεζόν στο NBA και κατέληξε σε συμφωνία με τους Ταϊβάν Σίτι Λέοπαρντς.

Έτσι, μετά από μια πλούσια καριέρα στο NBA ο «superman», θα δοκιμάσει την τύχη του στο πρωτάθλημα της Ταϊβάν, με τον Χάουαρντ, να μην κρύβει την ανυπομονησία του να πατήσει και πάλι το παρκέ.

Dwight Howard announces he’s headed overseas to play in Taiwan for the Taoyuan Leopards. pic.twitter.com/DpikvhnXYm