Η φάση ήταν εντυπωσιακή από το ξεκίνημά της αφού ο Μπανκέρο βρήκε με εκπληκτική no look πάσα τον Χάρις κάτω από το καλάθι, με τον Τζέιλεν Γκριν να βρίσκεται 2-3 βήματα πίσω.

Ο 20χρονος γκαρντ των Ρόκετς, ωστόσο... πέταξε και με εκπληκτικό τρόπο ανέκοψε την προσπάθεια του Χάρις, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο.

Δείτε παρακάτω το video:

"This is an unreal play... he's 3-4 steps behind"



Jalen Green erases it ❌ https://t.co/3DZ65n6CfN pic.twitter.com/2EuOwIpHzr