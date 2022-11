«Νοσοκομείο» οι Λέικερς ενόψει Τζαζ - Εκτός ο ΛεΜπρον Τζέιμς, αμφίβολος ο Ντέιβις

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τέθηκε εκτός μάχης για την αναμέτρηση των «Λιμνάνθρωπων» με τους Γιούτα Τζαζ, καθώς αισθάνεται ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Άντονι Ντέιβις, λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Αυτά, ωστόσο δεν είναι τα μοναδικά προβλήματα για τους Λέικερς, αφού εκτός θα μείνουν ο Λόνι Ουόκερ και ο Πάτρικ Μπέβερλι, που ταλαιπωρούνται από ίωση.

Aν προστεθούν και οι μακροχρόνια απόντες, Τρέβον Μπράιαντ, Κόουλ Σουάιντερ και Ντένις Σρέντερ, τότε ο Ντάρβιν Χαμ θα έχει να διαχειριστεί τις απουσίες έξι ή εφτά παικτών του, ανάλογα με την κατάσταση του Ντέιβις!

LeBron James (left foot soreness) will miss tonight’s game at Utah.



Lonnie Walker IV (Non-COVID illness) is also out, as is Patrick Beverley (Non-COVID illness) for the second straight game.



Anthony Davis (low back tightness) is probable.