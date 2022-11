Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς επέλεξε το Στάνφορντ για να αγωνιστεί στο NCAA

Ο 18χρονος σούτινγκ γκαρντ, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, θεωρείται το no17 prospect στην Αμερική, ενόψει των μελλοντικών draft και είχε να επιλέξει ανάμεσα στα κολέγια του Τέξας, του UCLA, του Στάνφορντ και του Όρεγκον.

Τελικά, ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς κατέληξε στην επιλογή του Στάνφορντ, την ημέρα που ξεκινάει το πρωτάθλημα του NCAA, έτσι πλέον θα αγωνίζεται με την φανέλα των Stanford Cardinals.

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σουτέρ της γενιάς του στην Αμερική, ενώ καθημερινά δουλεύει με τον πατέρα του, προκειμένου συνεχώς να βελτιώνεται.

Πλέον ο 18χρονος Σερβοέλληνας γκαρντ, θα κάνει το step up στην καριέρα του μέσω του Στάνφορντ, έχοντας το βλέμμα του στραμμένο στα επερχόμενα draft του NBA.

BREAKING: Andrej Stojakovic, the No. 17 overall prospect in the country and son of Peja Stojakovic, has committed to Stanford, he tells @247Sports.



“I believe in the program from top to bottom.”



Story: https://t.co/OHmE9tmRBl pic.twitter.com/6x7vm31Wyr