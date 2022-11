Η μεγαλειώδης εμφάνιση του Φοξ που... ξέρανε τους Μάτζικ (vid)

O 24χρονος πόιντ γκαρντ των «Βασιλιάδων», σημείωσε 37 πόντους, έχοντας 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε συνολικά 40 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ, έχοντας καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση των Κινγκς.

Ο ταλαντούχος γκαρντ είχε 14/24 δίποντα, 7/7 βολές και 2/7 τρίποντα, με τον τελευταίο να είναι και το καθοριστικό, αφού στην εκπνοή της αναμέτρησης και με το σκορ στο 123-123, σούταρε από το κέντρο στέλνοντας την μπάλα... συστημένη στο καλάθι.

Δείτε παρακάτω την τρομερή εμφάνιση του ΝτεΆρον Φοξ:

De'Aaron Fox capped off his 37-point performance with a game-winner from the logo!



🔥 @swipathefox: 37 PTS, 5 REB 🔥 pic.twitter.com/FaRbtQfLNC