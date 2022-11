Οι Νετς έθεσαν έξι όρους στον Ίρβινγκ για να επιστρέψει

Ο Ίρβινγκ μετά τον σάλο που προκάλεσε για το προμοτάρισμα αντισημιτικού ντοκιμαντέρ, τέθηκε στο περιθώριο από τους Νετς, που του επέβαλαν τιμωρία για τουλάχιστον πέντε αγώνες χωρίς πληρωμή.

Οι Νετς έχουν δώσει ήδη δύο αγώνες χωρίς τον Ίρβινγκ στην σύνθεσή τους και όπως αποκάλυψε ο Σαμς Χαράνια, οι ιθύνοντες της ομάδας από το Μπρούκλιν, του έθεσαν έξι όρους προκειμένου να επιστρέψει.

Συγκεκριμένα, ο Ίρβινγκ θα πρέπει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη και να καταδικάσει το αντισημιτικό ντοκιμαντέρ που προμόταρε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα ο έμπειρος γκαρντ, θα πρέπει να προσφέρει 500 χιλιάδες δολάρια για σκοπούς που αντιτίθενται στο κοινωνικό μίσος, ενώ θα πρέπει να παρακολουθήσει και μαθήματα κοινωνικής ευαισθησίας αλλά και αντισημιτισμού.

Τέλος, ο «Uncle Drew» θα πρέπει να συναντηθεί με εβραίους ηγέτες, αλλά και τον ιδιοκτήτη των Νετς, Τζο Τσάι, προκειμένου να εκφράσει την ειλικρινή μεταμέλειά για τις πράξεις του.

Sources: Nets have delivered Kyrie Irving six items he must complete to return to team:



- Apologize/condemn movie

- $500K donation to anti-hate causes

- Sensitivity training

- Antisemitic training

- Meet with ADL, Jewish leaders

- Meet with Joe Tsai to demonstrate understanding