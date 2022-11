Στο... περιθώριο ο Ίρβινγκ: Η Nike ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους

Ο έμπειρος γκαρντ έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων με την κίνησή του και μια ημέρα μετά την τιμωρία του από τους Νετς, ήρθε και η διακοπή της συνεργασίας του με τη Nike.

Η πασίγνωστη εταιρία αθλητικών ειδών, ανακοίνωσε την διακοπή της συνεργασίας της με τον Ίρβινγκ, ενώ όπως ενημέρωσε δεν θα κυκλοφορήσει πλέον το νέο παπούτσι του έμπειρου γκαρντ «Kyrie 8».

«Στη Nike, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει χώρος για ρητορική μίσους και καταδικάζουμε κάθε μορφή αντισημιτισμού… Είμαστε βαθιά λυπημένοι και απογοητευμένοι από την κατάσταση και τον αντίκτυπό της σε όλους», αναφέρει η σχετική ενημέρωση.

Nike statement on Kyrie Irving reads, in part: “At Nike, we believe there is no place for hate speech and we condemn any form of antisemitism…We are deeply saddened and disappointed by the situation and its impact on everyone.” https://t.co/ZDmOWQRCs4