Νοκ άουτ για ένα μήνα ο Χάρντεν στους Σίξερς

Η ήττα από τους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς στο Wells Fargo Center ήταν το μικρότερο δυνατό κακό για τους Φιλαδέλφεια 76ερς. Διότι η ομάδα από την Πενσιλβάνια «πονοκεφαλιάζει» με την κατάσταση του Τζέιμς Χάρντεν.

Ο πλέι μέικερ της ομάδας του Ντοκ Ρίβερς ένιωσε ενοχλήσεις στο δεξί πόδι και τα αποτελέσματα έδειξαν πως έχει επιβαρυνθεί ο τένοντας, κάτι που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα.

ESPN Sources: Philadelphia 76ers star James Harden has suffered right foot tendon strain and is expected to miss a month. pic.twitter.com/LHEIucfbFj