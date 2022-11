Ο Κάιρι Ίρβινγκ απολογήθηκε για το αντισημιτικό ποστ προσφέροντας 500.000 δολάρια! (pic)

Ο έμπειρος γκαρντ των Νετς, όπως γνωστοποίησε θα προσφέρει το ποσό των 500.000 δολαρίων στον εβραϊκό μη κερδοσκοπικό οργανισμό ADL (Anti-Defamation League), που συμμετέχει σε διάφορες δράσεις ενάντια στον αντισημιτισμό.

Το ίδιο ποσό θα προσφέρουν και οι Μπρούκλιν Νετς, με τον Ίρβινγκ να απολογείται μέσα από τους λογαριασμούς που διατηρεί στα Social Media.

«Γνωρίζω τον αρνητικό αντίκτυπο που είχε το ποστάρισμά μου για την εβραϊκή κοινότητα και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Δεν πιστεύω ότι το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα ή ότι εκφράζει τις αρχές μου», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ίρβινγκ.

