Ο KD με μια εύστοχη βολή έφτασε τους 25.729 πόντους και ανέβηκε στην 19η θέση της λίστας των σκόρερ όλων των εποχών στο NBA, αφήνοντας, πλέον, στην 20η θέση τον Βινς Κάρτερ.

Πλέον ο Ντουράντ χρειάζεται περίπου 900 πόντους για να προσπεράσει και τον Κέβιν Γκαρνέτ, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στη σεζόν.

Kevin Durant knocks down a free throw to move into 19th All-Time in scoring in NBA History!



Congrats KD 👏 pic.twitter.com/UGVsQr3en3