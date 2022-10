Ο Ουέστμπρουκ φώναξε παρών για τους Λέικερς (vid)

Πρόκειται για τον παίκτη που έχει συζητηθεί όσο κανένας άλλος αυτή τη σεζόν. Η παρουσία του στο παρκέ, το γεγονός πως πλέον ξεκινάει τα παιχνίδια από τον πάγκο και η γενικότερη εικόνα των Λέικερς έχουν κάνει τον Ράσελ Ουέστμπρουκ talk of the town. Όχι για τα επιτέυγματά του στο γήπεδο.

Ο Russ όμως φρόντισε να απαντήσει με τον τρόπο που ξέρει εκείνος. Ο MVP του 2017 ήταν ένας εκ των κορυφαίων της ομάδας του, μετρώντας 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, θυμίζοντας κάτι από τον... dominant εαυτό των προηγούμενων ετών.

Δείτε το πώς:

Russ was having fun tonight 🕺



18 PTS, 8 REB & 8 AST off the bench in the Lakers win pic.twitter.com/qy8e8D0YSR