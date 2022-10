Ο Λούκα Ντόντσιτς ξαναγράφει την ιστορία στο ΝΒΑ με επιδόσεις... Τζόρνταν (pic)

Φέτος οι απαιτήσεις για τον Λούκα Ντόντσιτς είναι πολύ μεγάλες. Ίσως οι μεγαλύτερες μέχρι στιγμής στην καριέρα του. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ δεν πρέπει απλώς να οδηγήσει τους Ντάλας Μάβερικς σε μια καλή πορεία στη σεζόν, αλλά θα πρέπει να τους φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Η περσινή πορεία ως τους τελικούς της Δύσης στην ουσία... άνοιξε την όρεξη για το μέλλον.

Ο Λούκα από την πλευρά του έχει καταλάβει τη σημασία της σεζόν, αλλά και το τι πρέπει να κάνει για να οδηγήσει σε επιτυχία τους Μαβς. Ξέρει πως πρώτος εκείνος θα πρέπει να δώσει τον τόνο, αλλά και το παράδειγμα στους συμπαίκτες του. Η δική του καλή παρουσία μέσα στο γήπεδο, άλλωστε, θα κάνει και όλη την ομάδα καλύτερη και ταυτόχρονα θα τραβήξει και τους υπόλοιπους να βελτιώσουν την παρουσία τους στο μέγιστο βαθμό.

Αυτά τα στοιχεία εξάλλου, κάνουν έναν παίκτη να ξεχωρίζει και να αναλαμβάνει τον ρόλο του ηγέτη σε μια ομάδα.

Οι Μαβς έχουν ξεκινήσει τη σεζόν δίχως να ενθουσιάζουν, με το ρεκόρ τους (3-3) να είναι ενδεικτικό της παρουσίας τους στα πρώτα παιχνίδια. Όπως και αρκετές ομάδες, έτσι κι αυτοί... ψάχνονται προκειμένου να βρουν χημεία και να λειτουργήσουν οι αυτοματισμοί, όπως συνέβη την περασμένη σεζόν, όταν η ομάδα του Τζέισον Κιντ έμοιαζε με καλοκουρδισμένη μηχανή.

Αν υπάρχει κάτι όμως που δεν έχει αλλάξει σε σχέση με πέρυσι, αυτό είναι η εικόνα του Λούκα Ντόντσιτς. Που είναι σαφές πως φέτος κάνει σεζόν για σπουδαία πράγματα.

Στα πρώτα 6 παιχνίδια της σεζόν μπορεί να μην έχει οδηγήσει σε ισάριθμες νίκες την ομάδα του, αλλά οι επιδόσεις του στο σκοράρισμα είναι κάτι παραπάνω από εκπληκτικές. Έχουμε και λέμε

Σε αυτά τα πρώτα 6 παιχνίδια ο Σλοβένος έχει σπάεει τα κοντέρ, μετρώντας 2 παιχνίδια με 40+ πόντους και συνολικά 6 αγώνες με 30+ πόντους, ενώ κατά μέσο όρο μετράει 38,7 πόντους.

Αριθμοί που τρομάζουν και προκαλούν δέος. Επιδόσεις που μόνο ένας παίκτης είχε καταφέρει στα χρονικά του ΝΒΑ, ο Μάικλ Τζόρνταν το 1986.

Πλέον σε αυτή τη λίστα προστίθεται και το όνομα του Luka Magic, που έχει φέρει τη μαγεία του στο ξεκίνημα της σεζόν, δίνει επιπλέον λάμψη στη λίγκα και ταυτόχρονα ξαναγράφει τα βιβλία της ιστορίας.

Luka Doncic is the first player to score 30+ PTS in each of the first six games of the season since Michael Jordan in 1986. pic.twitter.com/UXgMsO13me