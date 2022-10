Μπουγέλο στον Χαμ στα αποδυτήρια των Λέικερς (vid)

Το σερί των ηττών έφτασε στο τέλος του για τους Λος Άντζελες Λέικερς, που απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς πανηγύρισαν την πρώτη νίκη της σεζόν. Μια νίκη που πανηγυρίστηκε ιδιαίτερα με το πέρας του 48λεπτου.

Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ντάρβιν Χαμ, ο οποίος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη ως head coach της ομάδας. Και μάλιστα οι παίκτες του αφού του έδωσαν τη μπάλα του αγώνα, στη συνέχεια ανέλαβαν δράση.

Πώς; Με ένα εκπληκτικό μπουγέλο!

Lakers players celebrate first-year head coach Darvin Ham after his first career win and the team’s first of the season after defeating Denver. IG video: @94feetofgame pic.twitter.com/o0vlwFylgl