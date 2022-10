Ο Ντόντσιτς ισοφάρισε μυθική επίδοση του Τζόρνταν! (vid)

Ο Luka Magic με τους 44 πόντους που σημείωσε κόντρα στους Μάτζικ, έφτασε τα έξι σερί παιχνίδια, που μετράει 30+ πόντους, ισοφαρίζοντας την ιστορική επίδοση που είχε σημειώσει ο GOAT, Μάικλ Τζόρνταν το 1986.

Έτσι, ο Σλοβένος γκαρντ έγινε ο πρώτος παίκτης που σημειώνει στα πρώτα έξι παιχνίδια της σεζόν 30+ πόντους, 36 χρόνια μετά την ιστορική επίδοση του Τζόρνταν.

