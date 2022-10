Ο Έλληνας σούπερ σταρ, με εντυπωσιακή κίνηση απέφυγε το μαρκάρισμα των δύο παικτών των Χοκς και με δύναμη κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι.

Δείτε παρακάτω το video:

Giannis gets us going tonight. 🔥 pic.twitter.com/g6eBw86dF6