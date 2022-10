Οι Μπακς υποδέχονται τους Νικς στο Μιλγουόκι και στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Χόλιντεϊ έκανε την alley oop πάσα, με τον Γιάννη να αφήνει με άνεση την μπάλα στο καλάθι.

Οι δύο συμπαίκτες, άλλωστε έχουν βγάλει εκπληκτικές συνεργασίες, με τον Τζρου Χόλεντεϊ, να βρίσκει τον «Greek Freak», με... κλειστά μάτια.

