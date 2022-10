Όπως ενημέρωσαν οι Σίξερς ο Εμπίιντ συνεχίζει την αποθεραπεία του στο δεξί γόνατο και τέθηκε νοκ άουτ για την αναμέτρηση κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς.

Την θέση του στην πεντάδα των Σίξερς, θα πάρει ο Ντ'Άντονι Μέλτον, με την απουσία του Εμπίιντ να αποτελεί πλήγμα για την Φιλαδέλφεια που δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν.

