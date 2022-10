Λέικερς: Νοκ άουτ ο Ντέιβις για το ματς κόντρα στους Τίμπεργουλβς

Όπως ενημέρωσαν οι «Λιμνάνθρωποι» ο Ντέιβις ένιωσε ένα σφίξιμο στη μέση και για τον λόγο αυτό δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Τίμπεργουλβς, αναγκάζοντας τον Ντάρβιν Χαμ να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του.

Μετά την εξέλιξη με τον Ντέιβις, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ, αναμένεται να επιστρέψει στο βασικό σχήμα των Λέικερς, αν και αρχικά υπήρξε η σκέψη από τον προπονητή του LA, ο έμπειρος γκαρντ να βρεθεί στον πάγκο.

Davis’ absence likely means Russell Westbrook remains in the starting lineup tonight. https://t.co/glG8hodrNU