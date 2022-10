O 33χρονος Πορτορικανός σμολ φόργουορντ του Ερυθρού Αστέρα θέλησε να... διαλύσει την μπασκέτα, όταν βρήκε χώρο και κάρφωσε με μανία στο καλάθι της Μπάγερν και μπροστά στον ανήμπορο να αντιδράσει Λούσιτς.

Δείτε τη φάση:

.@JohnHolland out here with one thing on his mind, to detonate at the RIM 🚀🚀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/iIysD1ctfg