Όπως αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, ο Λίλαρντ θα βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από το ιατρικό τιμ των Μπλέιζερς και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί σε 1-2 εβδομάδες.

Οι Μπλέιζερς έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά την φετινή σεζόν και ενδεχόμενη απώλεια του ηγέτη τους, θα είναι πλήγμα για την ομάδα του Τσόνσι Μπίλαπς.

Trail Blazers star Damian Lillard will be re-evaluated in 1-to-2 weeks with a calf strain, sources tell @TheAthletic @Stadium.