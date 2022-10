Ο εκπληκτικός Μπανκέρο κατέγραψε επίδοση που είχε να σημειωθεί 40 χρόνια στο NBA!

Το no1 του εφετινού draft, έχει κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση με τους Ορλάντο Μάτζικ και ισοφάρισε την τρομερή επίδοση του Ντομινίκ Ουίλκινς, που είχε σημειωθεί την σεζόν 1982-1983.

Tότε ο θρυλικός, Ντομινίκ Ουίλκινς, που στην πλούσια καριέρα του φόρεσε και την φανέλα του Παναθηναϊκού, στην πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ, στα πρώτα του πέντε ματς είχε 124 πόντους, 40 ριμπάουντ και 16 ασίστ.

Πλέον, 40 χρόνια μετά, ο Πάολο Μπανκέρο, γίνεται ο πρώτος ρούκι, που στα πέντε πρώτα του ματς στο NBA, έχει 120+ πόντους, 30+ ριμπάουντ και 15+ ασίστ!

Paolo Banchero is the first player in their first five career games to total 120+ points, 35+ rebounds, and 15+ assists, since:



Dominique Wilkins in 1982-83 (124 pts, 40 reb, 16 ast) pic.twitter.com/foEl0p84RP