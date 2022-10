Χαμός με Νας, πήγε να επιτεθεί στους διαιτητές - Αποβλήθηκε ο προπονητής των Νετς! (vid)

Όλα ξεκίνησαν από μια φάση που ο Γιάννης ίσα που ακούμπησε τον Πάτι Μιλς, με τον παίκτη των Νετς να πέφτει σαν... ηλεκτρισμένος, χωρίς οι διαιτητές να σφυρίξουν φάουλ.

Αυτό προκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία του Στιβ Νας, που δέχθηκε τεχνική ποινή και στη συνέχεια ξέφυγε, αφού επιχείρησε να επιτεθεί στους διαιτητές, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τον πάγκο!

Δείτε παρακάτω το video:

Steve Nash was ejected from Nets-Bucks after receiving his second tech. pic.twitter.com/CWnlyFBIEr