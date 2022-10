Βρήκε ομάδα στην Κίνα ο Μπλέντσο!

Ο πρώην πόιντ γκαρντ των Μπακς, την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στους Κλίπερς, μετρώντας σε 54 ματς 9.9 πόντους ανά αγώνα, προτού μετακομίσει στους Μπλέιζερς, από τους οποίους έμεινε ελεύθερος.

Ο Μπλέντσο περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή να βρει κάποιο συμβόλαιο στο NBA, όμως δεν τα κατάφερε και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Κίνας, με την φανέλα των Σανγκάι Σάρκς.

Eric Bledsoe is joining the Shanghai Sharks, I am told.

Bledsoe has played 54 games for the Clippers last season averaging 9.9ppg