Άναψαν τα αίματα ανάμεσα σε Μπούκερ και Κλέι: Αποβλήθηκε ο Τόμπσον (vids)

Όλα ξεκίνησαν στα μέσα του τρίτου δωδεκαλέπτου, όταν οι δύο παίκτες άρχισαν να ανταλλάζουν λόγια και να έρχονται... κοντά, με την κατάσταση να ξεφεύγει, αφού ο Κλέι κινήθηκε απειλητικά προς τον Μπούκερ.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης, μάλιστα απέβαλλαν από τον αγώνα τον Τόμπσον, που ήταν σε έξαλλη κατάσταση μετά τα λόγια που αντάλλαξε με τον Μπούκερ.

Δείτε παρακάτω τα video:

D-Book and Klay have some words 🍿 pic.twitter.com/SWcPhjXklB

Klay got ejected after things got chippy with him and D-Book. pic.twitter.com/F5RPVdnN7Q