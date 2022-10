Έγραψε ιστορία ο «μαγικός» Λούκα Ντόντσιτς (pic)

Ο Σλοβένος γκαρντ σημείωσε 37 πόντους και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Μάβερικς που σημειώνει 30+ πόντους στα τρία πρώτα ματς της σεζόν στο NBA.

Παράλληλα ο «Luka Magic», έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Λίγκας, που έχει 100+ πόντους, 25+ ριμπάουντ και 20+ ασίστ στα τρία πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

Ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που είχε καταφέρει αυτό το επίτευγμα, ήταν ο Ράσελ Ουέστμπρουκ την σεζόν 2016-2017 με την φανέλα των Χιούστον Ρόκετς.

Luka Doncic is the first Dallas Maverick ever to open a season with 3 straight 30+ point games. pic.twitter.com/gvgbov8o0R

Luka Doncic is only the 2nd player in NBA history to total 100+ PTS, 25+ REB and 20+ AST through the first 3 games of a season.



He joins Russell Westbrook (2016-2017). pic.twitter.com/hJmd6I1GiF