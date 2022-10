Ακόμη ένα μυθικό ρεκόρ από τον Γιάννη! (pic)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς, που σημειώνει 44 πόντους σε λιγότερο από 28 λεπτά συμμετοχής!

Παράλληλα ο «Greek Freak», έγινε συνολικά ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία του NBA, που σημειώνει αυτό το επίτευγμα, μετρώντας 28 λεπτά ή λιγότερα στο παρκέ.

On Saturday, Giannis became the first player in Bucks History to score 44+ points in 28 minutes or less.



That's also just the 5th time in NBA History that a player has scored 44 points or more in less than 28 minutes. pic.twitter.com/auw2HQwdIB