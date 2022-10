Ο Σλοβένος γκαρντ γλίστρησε, έπεσε στο παρκέ αλλά δεν έχασε τον έλεγχο της μπάλας βγάζοντας μαγική ασίστ αν και πεσμένος, με τον Γουντ να το εκμεταλλεύεται καρφώνοντας την μπάλα στο καλάθι.

Δείτε παρακάτω το video:

For real, Luka??



He drops a DIME from floor level 🪙



Mavs-Pelicans is live now on TNT. #KiaTipOff22 pic.twitter.com/qJKlklk5lW