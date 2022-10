Παίκτες της εβδομάδας οι Λίλαρντ και Τέιτουμ

Σε Πόρτλαντ και Βοστώνη κατέληξαν τα πρώτα βραβεία για τους κορυφαίους παίκτες της εβδομάδας, σε Ανατολή και Δύση. Ντάμιαν Λίλαρντ και Τζέισον Τέιτουμ πήραν τα βραβεία αυτά.

Τόσο οι Μπλέιζερς, όσο κια οι Σέλτικς ξεκίνησαν την σεζόν με 3-0, με τον Λίλαρντ να μετράει 34 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ, ενώ ο Τέιτουμ είχε 34,7 πόντους, 8,3 ριμπάουντ και 3 ασίστ στα 3 πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

