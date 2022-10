Ο Έλληνας σούπερ σταρ, έχει μπει από το ξεκίνημα της σεζόν στο NBA σε... beast mode και δεν μπορούν να τον σταματήσουν ούτε τρεις αμυντικοί.

Ο Γιάννης μπήκε με ορμή στην άμυνα των Ρόκετς και παρά το μαρκάρισμα τριών παικτών, κάρφωσε εντυπωσιακά την μπάλα στο καλάθι.

Δείτε παρακάτω το video:

Three defenders? No problem for Giannis. 😤 pic.twitter.com/5TDEDH6sYd