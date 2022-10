Ο «Greek Freak» είδε τον ανοιχτό διάδρομο και αποφάσισε να πάρει... παραμάζωμα την άμυνα των Ρόκετς καρφώνοντας την μπάλα στο καλάθι, ενώ κέρδισε και το φάουλ.

Έτσι, ο Έλληνας σούπερ σταρ χάρισε ακόμη ένα κυριαρχικό στιγμιότυπο, με δύο παίκτες να μην μπορούν να τον ανακόψουν.

Δείτε παρακάτω το video:

Giannis charging down the lane 🚂



Rockets - Bucks Live Now on the NBA Apphttps://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/s7yj6Nm7J7