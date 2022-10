Ο Λίλαρντ «μπήκε» στο μυαλό του Έιτον και τον οδήγησε σε 0/2 βολές (vid)

Με το σκορ στο 113-111 υπέρ των Μπλέιζερς, ο Έιτον κέρδισε ζευγάρι βολών, που του έδινε την ευκαιρία να ισοφαρίσει το παιχνίδι.

Λίγο πριν εκτελέσει ο Λίλαρντ πήγε προς το μέρος του και τον ρώτησε «Έχεις ξαναβρεθεί σε παρόμοια κατάσταση να κρίνεται το παιχνίδι με δικά σου σουτ; Όχι».

Ο Έιτον δεν έδωσε σημασία στα λόγια του, όμως ο Λίλαρντ έκανε τη... δουλειά, καθώς ο σέντερ από τις Μπαχάμες μέτρησε 0/2 βολές.

Dame in the ear of Deandre Ayton before he attempted the game-tying free throws. Looks at him in the eyes and says “hell nah” after walking away. Ayton then missed it. https://t.co/pU9Em4uMTC pic.twitter.com/RLfhowRyin