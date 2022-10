Στην αναμέτρηση των Τζαζ με τους Τίμπεργουλβς, ο Λάουρι Μάρκανεν έκανε το μπάσιμο... απογειώθηκε και κάρφωσε με δύναμη μπροστά στον Γκομπέρ, χαρίζοντας μια εντυπωσιακή φάση.

Ο Γάλλος σέντερ ήταν ανήμπορος να αντιδράσει και απλά παρακολούθησε τον Μάρκανεν να βγάζει την... οργή του στο καλάθι.

Δείτε παρακάτω το video:

LAURI MARKKANEN RIPPING IT DOWN



JAZZ - T-WOLVES End of Q1 on the NBA Apphttps://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/devvbDd2TC