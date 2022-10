Νέο σκάνδαλο στο NBA: Ο βοηθός GM των Πίστονς κατηγορείται για παρενόχληση υπαλλήλου!

Όπως αποκάλυψε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι στο Twitter, ο Ρομπ Μέρφι βρίσκεται σε υποχρεωτική παύση από τους Πίστονς, που έχουν ανοίξει έρευνα για την καταγγελία που αφορά ανάρμοστη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας που αφορούσε μια πρώην εργαζόμενη των «Πιστονιών».

Ο Μέρφι προήχθη σε βοηθό GM τον Ιούνιο αφού ξεκίνησε ως GM της ομάδας Μότορ Σίτι Κρουζ, θυγατρικής του franchise τον Μάρτιο του 2021. Ο Μέρφι Είχε περάσει τις προηγούμενες δύο δεκαετίες ως προπονητής κολεγιακών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων 10 ετών στο Eastern Michigan ως επικεφαλής προπονητής.

