Ο Γιάννης άνοιξε λογαριασμό με... γκολ-φάουλ (vid)

Ο ηγέτης των Μπακς, φρόντισε από νωρίς να δείξει ότι κανείς δεν μπορεί να τον μαρκάρει, αφού απέναντι σε έναν από τους καλύτερους αμυντικούς της Λίγκας, τον Πι Τζέι Τάκερ.

Ο «Greek Freak» έκανε μια από την γνωστή... εφόρμηση στο καλάθι, άφησε την μπάλα με υπέροχο χουκ και την βοήθεια του ταμπλό, κερδίζοντας και το φάουλ.

Ο Γιάννης ευστόχησε και στην βολή, έτσι σε μια επίθεση σημείωσε τους πρώτους τρεις πόντους της σεζόν.

Δείτε παρακάτω το video:

Giannis knocks down a running hook-shot for his first bucket of the szn!



Q1 #KiaTipOff22 hoops Live Now on TNT pic.twitter.com/TAC1bJGkz4