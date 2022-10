Μη εγγυημένο το συμβόλαιο του Καμπάτσο στους Μάβερικς

Από την πρώτη στιγμή η επιθυμία του Φακούντο Καμπάτσο ήταν να παραμείνει στο ΝΒΑ και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του για ακόμα μια σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Η επιμονή του είχε αποτέλεσμα, καθώς οι Ντάλας Μάβερικς έφτασαν σε συμφωνία μαζί του, για την φετινή σεζόν. Ωστόσο το συμβόλαιο του Αργεντινού άσου με τους Μαβς δεν είναι εγγυημένο.

Αυτό το γεγονός δίνει στην ομάδα του Τζέισον Κιντ το δικαίωμα να... δοκιμάσει το «ταίριασμα» με τον Καμπάτσο και αν δεν βρει τον ρόλο του να τον αποδεσμεύει μεσούσης της σεζόν, κρατώντας ενεργή την 15η θέση θέση του ρόστερ για άλλον παίκτη.

New Mavs guard Facundo Campazzo’s freshly signed one-year deal is nonguaranteed, per sources. Dallas added a veteran ballhandler — and Luka Doncic buddy — but maintained flexibility with the final roster spot.