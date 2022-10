Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την Μπαρτσελόνα άλωσαν και την έδρα της Ρεάλ, αναγκάζοντας τον Αμερικανό γκαρντ να τους... βγάλει το καπέλο.

«Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα, είναι καλύτερος από την περσινή σεζόν» έγραψε στο twitter του ο Ντιλέινι..

Big win for olympiacos. They are better than they were last year for sure