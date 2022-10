Ο Γκριν έλυσε την σιωπή του: «Ποτέ δεν κατάλαβα την έκταση που πήρε το θέμα με το video»

Ο φόργουορντ των Ουόριορς, που έχει επιστρέψει στις προπονήσεις των πρωταθλητών μετά το πρόστιμο που του επιβλήθηκε, μίλησε για την έκταση που πήρε το επεισόδιο μετά την διαρροή του video, αλλά και τα συναισθήματα που ένιωσε.

«Ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζει την γνώμη του κόσμου και δεν με νοιάζει η γνώμη του κόσμου. Για να είμαι ειλικρινής δεν κατάλαβα την έκταση που πήρε το θέμα με το video.

Δεν περνάω πολύ χρόνο να διαβάζω σχόλια στο Instagram και να διαβάζω tweets, ήμουν στο σπίτι και περνούσα χρόνο με τα παιδιά μου, όταν διέρρευσε το video ακόμη και τώρα δεν έχω καταλάβει την έκταση που έχει πάρει.

O κόσμος είχε την δυνατότητα να δει μια από τις χειρότερες στιγμές μου, είδε την αντίθετη πλευρά μου και μπορώ να ζήσω με αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντρέιμοντ Γκριν.

“I never really knew how much it blew up. … I was just at home chillin with my children.” Draymond reflects on the viral video of his altercation with Jordan Poole (via @NBAonTNT ) pic.twitter.com/gOqWpFDfYG

"The world has been able to see one of your worst moments. Look at the upside. I can live with that."



Draymond keeps it real



(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/pFXusPjO5N